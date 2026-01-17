Complot au PSG : Viré, il balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout allait très vite au début de l'ère QSI au PSG. Pourtant conservé par les hauts décideurs qataris du club à l'été 2011, Antoine Kombouaré était doucement poussé vers la sortie les semaines qui suivaient par Leonardo qui, se pensant discret au sujet de ses rendez-vous avec Carlo Ancelotti, tournait le dos à Kombouaré avant de le limoger.

A la trêve hivernale de la saison 2011/2012, Antoine Kombouaré était premier du championnat avec le PSG tout juste passé sous pavillon qatarien quelques mois plus tôt. Néanmoins, ce ne fut pas suffisant pour Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain dès le rachat du club au printemps 2011 ne dissimulait son insatisfaction après les matchs pourtant gagnés par Kombouaré et son équipe.

«Mon licenciement ? C'était un soulagement» Quatorze ans après les faits, Antoine Kombouaré est revenu sur cette relation toxique qu'il entretenait avec Leonardo débouchant sur son limogeage. La faute aux incessantes critiques du Brésilien déguisant selon lui son projet de confier les rênes de l'équipe première du PSG à Carlo Ancelotti. « Mon licenciement ? C'était un soulagement. Parce que les 6 mois que j'ai vécu avec Leonardo, qui me mettait des bâtons dans les roues pour essayer de faire venir son copain Ancelotti. Je l'ai compris parce qu'on gagnait des matchs et après les matchs il me disait tout le temps : « Antoine, ce n'est pas bien ». Je lui disais : « Mais Leonardo, on a 12 joueurs qui arrivent, tu veux qu'on ait le meilleur football du championnat ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui on gagne, on est bien placés, mais ça demande du temps, on ne construit pas une équipe en quatre mois »».