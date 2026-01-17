«A 100%» : Un grand nom s'annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison tronquée par les blessures, Ousmane Dembélé poursuit sa montée en puissance et semble enfin lancé comme en témoigne son doublé face au LOSC vendredi soir (3-0). Il s'annonce d'ailleurs à 100% avec le PSG pour cette seconde partie de saison.

Après une saison exceptionnelle qui lui a permis de rafler son premier Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a eu du mal à enchaîner avec notamment plusieurs blessures à gérer. Mais le numéro 10 du PSG commence très fort en 2026 puisqu'après son but contre l'OM lors du Trophée des champions, Ousmane Dembélé a inscrit un doublé contre le LOSC vendredi soir (3-0) dont un second but exceptionnel. Il est donc bien et de retour et ne manque pas de l'annoncer.

Dembélé s'enflamme pour son grand retour ! « Très bien. Après une première partie de saison où j'ai eu quelques blessures, je pense que c'est un mal pour un bien pour moi. Je suis bien, à 100%, pour la deuxième partie de saison », a-t-il confié après le match au micro de beIN SPORTS avant de décrypter son but exceptionnel.