«A 100%» : Un grand nom s'annonce au PSG !

Après une première partie de saison tronquée par les blessures, Ousmane Dembélé poursuit sa montée en puissance et semble enfin lancé comme en témoigne son doublé face au LOSC vendredi soir (3-0). Il s'annonce d'ailleurs à 100% avec le PSG pour cette seconde partie de saison.
Après une saison exceptionnelle qui lui a permis de rafler son premier Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a eu du mal à enchaîner avec notamment plusieurs blessures à gérer. Mais le numéro 10 du PSG commence très fort en 2026 puisqu'après son but contre l'OM lors du Trophée des champions, Ousmane Dembélé a inscrit un doublé contre le LOSC vendredi soir (3-0) dont un second but exceptionnel. Il est donc bien et de retour et ne manque pas de l'annoncer.
Dembélé s'enflamme pour son grand retour !
« Très bien. Après une première partie de saison où j'ai eu quelques blessures, je pense que c'est un mal pour un bien pour moi. Je suis bien, à 100%, pour la deuxième partie de saison », a-t-il confié après le match au micro de beIN SPORTS avant de décrypter son but exceptionnel.
« Tout d'abord, je voulais tirer en une touche. Après, je rate un peu le contrôle et je vois le défenseur qui vient sur moi. Donc j'essaie de me mettre sur mon pied gauche et je vois le gardien qui a avancé. Donc j'ai tenté et ça m'a réussi », ajoute Ousmane Dembélé.