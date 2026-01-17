Ousmane Dembélé ne lâche pas son ex !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone a été éliminé par le PSG en quarts de finale de Ligue des champions pendant la campagne 2023/2024 avec une attitude d'Ousmane Dembélé qui est devenue virale et un meme. Passé par le FC Barcelone pendant 6 ans, le Ballon d'or 2025 souriait à pleines dents devant la caméra au moment de la correction infligée au Paris Saint-Germain à son ancienne équipe (4-1). Pour une campagne publicitaire Adidas, le champion du monde a remis ça.

Amis et champions du monde ensemble en 2018 avec l'équipe de France en Russie, Paul Pogba et Ousmane Dembélé sont tous deux sponsorisés par Adidas. Dans le cadre d'un spot publicitaire pour l'équipementier allemand promouvant les nouvelles gammes de crampons Predator (Pogba) et F50 (Dembélé), les deux joueurs se sont rendus coup pour coup dans le service après-vente Adidas afin de faire le plus de ventes pour leur modèle.

Dembélé et Pogba dans un spot publicitaire pour Adidas Une joute verbale agrémentée de différents coups bas dont le vol d'un appel en cours d'Ousmane Dembélé initialement pris par Paul Pogba, ainsi que des clins d'œil assez bien sentis sont à signaler. Se demandant ce que faisait l'attaquant du PSG restant silencieux et souriant sans raison avec un regard caméra et un tableau d'affichage : Predator 1 - 4 F50, Pogba est resté bouche bée.