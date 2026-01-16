Mercato : Surprise, il va débarquer au PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait décidé de prêter Yoram Zague au FC Copenhague afin que ce dernier gagne en expérience. Malheureusement pour le latéral droit, l’expérience danoise va se finir plus vite que prévu, car le FCC a décidé de rompre le prêt du joueur de 19 ans. Il va donc revenir plus tôt que prévu du côté de Paris.

Sous le commandement de Luis Enrique, le PSG fait de plus en plus confiance aux jeunes joueurs. C’est particulièrement criant cette saison où ils sont très nombreux à avoir des chances de se montrer, comme Warren Zaïre-Emery, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu ou bien encore Ibrahim Mbaye.

Le PSG a prêté Yoram Zague Parfois utilisé la saison dernière, Yoram Zague n’a lui pas eu l'occasion de jouer avec le PSG cette année, car le club de la capitale l’a prêté du côté du FC Copenhague afin qu’il emmagasine du temps de jeu. Toutefois, il devrait faire son retour à Paris plus vite que prévu.