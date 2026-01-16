Mbappé retrouve le PSG, c’est officiel !

Ce vendredi soir, le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. L’occasion pour Paris de rebondir après son élimination cette semaine en Coupe de France. De son côté, Lille espère accrocher les Parisiens comme au match aller (1-1), et pourra compter sur un Ethan Mbappé titulaire.
Le PSG se doit de rebondir. Lundi, les hommes de Luis Enrique ont été éliminés de la Coupe de France par le Paris FC (0-1). Ce vendredi soir, l’effectif parisien retrouve déjà le Parc des Princes avec la réception du LOSC (21h).
Le PSG sans retenue face au LOSC
Un match d’une grande importance pour le PSG, qui en cas de victoire, mettrait la pression sur le RC Lens en reprenant provisoirement la tête du championnat. Surtout, il s’agit là d’une belle occasion de se rattraper pour Paris, qui avait été accroché par le LOSC à Lille le 5 octobre dernier. Ethan Mbappé avait alors permis aux siens de revenir au score en marquant face à son club formateur.
Ethan Mbappé va refaire le coup ?
Le petit frère de Kylian, qui a quitté le PSG en même temps que l’attaquant du Real Madrid, est de nouveau titulaire face à Paris ce vendredi soir. Le cadet de la fratrie Mbappé devrait être de nouveau aligné sur le côté droit, et espère faire mal à la défense parisienne, une fois de plus.