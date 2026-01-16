Mbappé retrouve le PSG, c’est officiel !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. L’occasion pour Paris de rebondir après son élimination cette semaine en Coupe de France. De son côté, Lille espère accrocher les Parisiens comme au match aller (1-1), et pourra compter sur un Ethan Mbappé titulaire.

Le PSG se doit de rebondir. Lundi, les hommes de Luis Enrique ont été éliminés de la Coupe de France par le Paris FC (0-1). Ce vendredi soir, l’effectif parisien retrouve déjà le Parc des Princes avec la réception du LOSC (21h).

Le PSG sans retenue face au LOSC Un match d’une grande importance pour le PSG, qui en cas de victoire, mettrait la pression sur le RC Lens en reprenant provisoirement la tête du championnat. Surtout, il s’agit là d’une belle occasion de se rattraper pour Paris, qui avait été accroché par le LOSC à Lille le 5 octobre dernier. Ethan Mbappé avait alors permis aux siens de revenir au score en marquant face à son club formateur.