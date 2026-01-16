«Je l'ai pris à part» : Début de bagarre, ça part au clash avec Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant d'arriver sur le banc du PSG où il a démontré son caractère, Luis Enrique s'était fait une solide réputation en Espagne. Ancien joueur du Celta de Vigo, Augusto Fernández raconte d'ailleurs une anecdote révélant qu'il a failli partir au clash avec celui qui était alors son coach depuis quelques semaines.

Les méthodes de Luis Enrique sont parfois déconcertantes. Le technicien espagnol a d'ailleurs mis du temps à convaincre au PSG, avant de mettre tout le monde d'accord au terme d'une saison 2025 exceptionnelle. Mais ce fut également le cas par le passé dans ses anciens clubs. Ainsi, le milieu de terrain argentin Augusto Fernández raconte qu'au Celta de Vigo les joueurs n'ont pas tout de suite compris ce qu'il attendait ce qui lui a valu une discussions musclée.

Ca chauffe avec Luis Enrique « J'ai dû me réinventer avec l'arrivée de Luis Enrique. Au lieu de m'utiliser comme ailier, il a commencé à me faire jouer comme milieu. Nous avons mal commencé, mais je me souviens qu'au niveau méthodologique, de la compréhension pure et simple du jeu, du savoir-faire, du comment et du pourquoi, j'ai commencé à beaucoup mieux m'exprimer avec Luis Enrique. Ça a été très dur. Pour une équipe qui vient de se sauver, c'est compliqué. Nous avons très mal commencé et je voyais que nous ne comprenions pas, que tout était forcé », confie-t-il au micro de Offsiders, avant de poursuivre.