PSG - Départ d'Hakimi : Luis Enrique valide !

Au Maroc, Achraf Hakimi est sur le point de réaliser son rêve, à savoir remporter la CAN sur ses terres. Interrogé sur joueur, Luis Enrique valide donc les prestations du latéral droit bien qu'il attende son retour au PSG avec impatience dès la semaine prochaine après la finale.

Alors qu'Achraf Hakimi est qualifié pour la finale de la CAN qu'il disputera face au Sénégal dimanche, Luis Enrique a été interrogé sur les performances de son joueur. Et l'entraîneur du PSG ne tarit pas d'éloges, validant clairement les prestations du capitaine marocain.

Luis Enrique s'enflamme pour Hakimi et Mbaye « Hakimi et Mbaye en finale de la CAN? Je suis vraiment fier parce que c'est beau de voir des joueurs dans une finale. Mais quand ils commencent la compétition, tu te dis j'espère qu'ils vont revenir vite. Je rigole ! Vu tous les efforts qu'ils ont fait ces derniers mois, ils le méritent, même s'il y en aura un qui sera énervé. C'est positif pour le PSG », a-t-il confié au micro de PSG TV.