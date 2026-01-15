Un champion va débarquer au PSG : L’annonce de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est assuré de retrouver un vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations dans quelques jours, puisque le Maroc d’Achraf Hakimi va affronter le Sénégal d’Ibrahim Mbaye en finale ce dimanche soir (20h). Luis Enrique a affiché sa fierté de voir ses deux joueurs se disputer le titre.

On connaît désormais l’affiche de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, et un joueur du PSG est assuré de mettre la main sur le trophée. Grâce à sa victoire aux tirs au but face au Nigeria (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.) mercredi soir, le Maroc d’Achraf Hakimi va retrouver le Sénégal d’Ibrahim Mbaye, vainqueur quelques heures auparavant de sa demi contre l’Égypte (1-0).

« C'est positif pour le PSG » Interrogé sur la réussite de ses deux joueurs dans la compétition, Luis Enrique s’est montré ravi pour eux. « Je suis vraiment fier parce que c'est beau de voir des joueurs dans une finale. Mais quand ils commencent la compétition, tu te dis j'espère qu'ils vont revenir vite. Je rigole! Vu tous les efforts qu'ils ont fait ces derniers mois, ils le méritent, même s'il y en aura un qui sera énervé. C'est positif pour le PSG », a confié l’entraîneur espagnol, au micro de PSG TV.