Achraf Hakimi quitte Paris : Le départ historique !

Loin du PSG, Achraf Hakimi n’est plus qu’à un match du rêve après la qualification du Maroc pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce jeudi soir face au Nigeria, le latéral droit est déjà entré dans l’histoire de sa sélection en devenant le joueur des Lions de l'Atlas avec le plus de titularisations en tournoi majeur.
Achraf Hakimi et les Marocains ne sont plus qu’à un match de décrocher le Graal, et remporter la deuxième CAN de leur histoire. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les Lions de l’Atlas décrocheur leur place pour la finale en venant à bout du Nigeria au terme d’une rencontre sans but (0-0, 4 t.a.b. à 2).
Hakimi dans l’histoire du Maroc
S’il ne pense qu’à la victoire finale, Achraf Hakimi peut déjà se vanter d’être entré dans l’histoire de sa sélection comme le souligne Stats du Foot. En quittant Paris cet hiver pour rejoindre le Maroc, où a lieu la CAN, le latéral droit du PSG est devenu le joueur de sa sélection ayant le plus de titularisations dans l'histoire en tournoi majeur (Coupe du Monde + CAN) avec 26 matches au compteur, devançant Noureddine Naybet (25) et Romain Saïss (24).
La joie de Regragui
La joie était grande au coup de sifflet final de la demi-finale contre le Nigeria. « On est restés concentrés et on est heureux à la fin pour le public, car on sait que quand même 90 % des gens sont derrière cette équipe, savourait le sélectionneur Walid Regragui au micro de beIN Sports. Je suis très heureux pour le public marocain et les anciens. Ce sont eux qui ont fait évoluer cette équipe en choisissant le Maroc, en venant très tôt. Aujourd’hui, on récolte l’âge d’or du football marocain, mais il ne faut pas oublier d’où on vient ».