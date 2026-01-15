Achraf Hakimi quitte Paris : Le départ historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin du PSG, Achraf Hakimi n’est plus qu’à un match du rêve après la qualification du Maroc pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce jeudi soir face au Nigeria, le latéral droit est déjà entré dans l’histoire de sa sélection en devenant le joueur des Lions de l'Atlas avec le plus de titularisations en tournoi majeur.

Achraf Hakimi et les Marocains ne sont plus qu’à un match de décrocher le Graal, et remporter la deuxième CAN de leur histoire. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les Lions de l’Atlas décrocheur leur place pour la finale en venant à bout du Nigeria au terme d’une rencontre sans but (0-0, 4 t.a.b. à 2).

Hakimi dans l’histoire du Maroc S’il ne pense qu’à la victoire finale, Achraf Hakimi peut déjà se vanter d’être entré dans l’histoire de sa sélection comme le souligne Stats du Foot. En quittant Paris cet hiver pour rejoindre le Maroc, où a lieu la CAN, le latéral droit du PSG est devenu le joueur de sa sélection ayant le plus de titularisations dans l'histoire en tournoi majeur (Coupe du Monde + CAN) avec 26 matches au compteur, devançant Noureddine Naybet (25) et Romain Saïss (24).