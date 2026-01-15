PSG - Rupture avec Neymar : Daniel Riolo livre les coulisses !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Neymar, la relation s'est brisée à l'été 2023 après six années de collaboration pour un départ en Arabie saoudite. Le joueur le plus cher de l'histoire du football et la vente la plus élévée de l'histoire du Paris Saint-Germain n'a pas marqué son histoire d'après Daniel Riolo qui a lâché ses vérités le concernant à la télévision.

Au Paris Saint-Germain, Neymar a passé six saisons pleines minées par les blessures et certaines désillusions européennes à côté des multiples trophées nationaux et coups de génie. Editorialiste de RMC et figure de l'After Foot, Daniel Riolo a pu suivre de près la carrière parisienne de la star auriverde qui ne lui est pas du tout sympathique comme affirmé il y a plusieurs semaines sur les antennes de W9.

«Neymar n'est pas un type sympathique» De passage dans l'émission de Cyril Hanouna dans le cadre de la promotion de son livre : Le football selon moi, Daniel Riolo n'est pas allé jusqu'à dire qu'il détestait Neymar, mais qu'il n'était pas une personne avenante. « Le joueur le plus détestable ? J'ai du mal à détester. Bon, ça s'est encore une fois terminé au tribunal, mais Neymar n'est pas un type sympathique. Le type payé des millions, qui ne fout rien, qui a une mauvaise hygiène de vie et qui gâche sa vie parce que c'est un génie. Oui il doit être très sympa à 3 ou 4 heures du matin, peut-être, mais ce n'est pas un type qui m'a marqué durant son passage (ndlr au PSG) ».