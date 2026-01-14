PSG - Vitinha quitte Paris : Il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été prochain, Vitinha ainsi que tous les internationaux vont quitter le PSG pour les États-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde. Maître à jouer du Portugal, le maestro du club parisien sait que sa bande font parti des favoris pour la victoire finale, et nourrit de grandes ambitions sur ce mondial.

Un départ de masse se profile ! Dans un effectif où quasiment chaque joueur évolue au niveau international, le PSG s’apprête à voir de nombreux éléments partir vers les États-Unis l’été prochain afin de disputer la Coupe du monde. Bien évidemment, Vitinha fait partie de ce groupe de joueurs.

Vitinha vise la Coupe du monde Désormais devenu un leader également avec le Portugal, le milieu de terrain du PSG va tenter de mettre sur orbite la bande à Cristiano Ronaldo. De son côté, Vitinha ne se cache pas ; la star de 25 ans sait que cette compétition doit placer la sélection portugaise parmi les candidats au titre.