Transfert : Un champion d'Europe au PSG, le coup de théâtre !

D'après la presse espagnole, le PSG ne compterait pas prolonger Fabian Ruiz, voyant d'un bon œil l'idée de le vendre pour une somme proche de 40M€. Mais en France, on annonce que le milieu de terrain de 29 ans serait proche de prolonger avec le club de la capitale.
Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a formulé une offre d'environ 22,5M€ pour convaincre le Napoli de lui vendre Fabian Ruiz. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, l'international espagnol pourrait ne plus faire long feu à Paris.
Mercato : Le PSG veut prolonger Fabian Ruiz
Selon les informations de la Cadena SER, divulguées il y a quelques jours, le PSG n'aurait pas l'intention de prolonger Fabian Ruiz. Comme précisé par le média espagnol, la direction parisienne songerait même à vendre son numéro 8, réclamant environ 40M€ pour son départ.
PSG : Fabian Ruiz est proche de rempiler
Ce mardi soir, RMC Sport a fait un nouveau point sur l'avenir de Fabian Ruiz. Et à en croire le média français, le PSG n'aurait nullement l'intention de céder l'international espagnol. Au contraire, les hautes sphères parisiennes voudraient le prolonger et lui offrir un meilleur salaire. Dans cette optique, le PSG aurait démarré les discussions avec le clan Fabian Ruiz. D'ailleurs, les négociations auraient bien avancé. A tel point que Fabian Ruiz - qui a remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne - serait proche de rempiler.