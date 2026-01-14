Transfert : Un champion d'Europe au PSG, le coup de théâtre !

Amadou Diawara

D'après la presse espagnole, le PSG ne compterait pas prolonger Fabian Ruiz, voyant d'un bon œil l'idée de le vendre pour une somme proche de 40M€. Mais en France, on annonce que le milieu de terrain de 29 ans serait proche de prolonger avec le club de la capitale.

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a formulé une offre d'environ 22,5M€ pour convaincre le Napoli de lui vendre Fabian Ruiz. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, l'international espagnol pourrait ne plus faire long feu à Paris.

Mercato : Le PSG veut prolonger Fabian Ruiz Selon les informations de la Cadena SER, divulguées il y a quelques jours, le PSG n'aurait pas l'intention de prolonger Fabian Ruiz. Comme précisé par le média espagnol, la direction parisienne songerait même à vendre son numéro 8, réclamant environ 40M€ pour son départ.