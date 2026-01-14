OL - Officiel : C’est terminé, transfert annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, l’OL devrait connaître un mois de janvier plutôt animé sur le mercato. Si en plus d’Endrick, d’autres arrivées sont attendues, le club lyonnais va également chercher à dégraisser son effectif. Ce mercredi matin, le club a officialisé la vente du jeune Téo Barisic (21 ans) du côté de Rijeka.

Un mois de janvier très animé du côté de l’OL ? Une chose est sûre, le club rhodanien n’a pas tardé à agir en obtenant le prêt d’Endrick. Si Paulo Fonseca pourrait voir d’autres renforts venir améliorer son effectif cet hiver, Lyon tente, en parallèle, de dégraisser son effectif.

L’OL boucle un transfert Ce mercredi matin, l’OL a d’ailleurs officialisé le départ du jeune latéral gauche Téo Barisic. Apparu pour la première fois en professionnel en mai dernier, l’international U21 Croate s’est engagé au pays, en rejoignant Rijeka. Une vente qui va rapporter 400 000€ au club lyonnais, qui conservera également un beau montant sur une potentielle plus-value.