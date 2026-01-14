OL - Officiel : C’est terminé, transfert annoncé !

Ce n’est pas un secret, l’OL devrait connaître un mois de janvier plutôt animé sur le mercato. Si en plus d’Endrick, d’autres arrivées sont attendues, le club lyonnais va également chercher à dégraisser son effectif. Ce mercredi matin, le club a officialisé la vente du jeune Téo Barisic (21 ans) du côté de Rijeka.
Un mois de janvier très animé du côté de l’OL ? Une chose est sûre, le club rhodanien n’a pas tardé à agir en obtenant le prêt d’Endrick. Si Paulo Fonseca pourrait voir d’autres renforts venir améliorer son effectif cet hiver, Lyon tente, en parallèle, de dégraisser son effectif.
L’OL boucle un transfert
Ce mercredi matin, l’OL a d’ailleurs officialisé le départ du jeune latéral gauche Téo Barisic. Apparu pour la première fois en professionnel en mai dernier, l’international U21 Croate s’est engagé au pays, en rejoignant Rijeka. Une vente qui va rapporter 400 000€ au club lyonnais, qui conservera également un beau montant sur une potentielle plus-value.
Téo Barisic signe à Rijeka
« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son défenseur Téo Barisic au HNK Rijeka pour un montant de 400 000 €, assorti d’un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future. Formé à l’OL, Téo Barisic a signé son premier contrat professionnel en 2024. L’Olympique Lyonnais adresse à Téo Barisic ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière », peut-on notamment lire dans le communiqué autour de ce départ.