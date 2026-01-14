Départ de De Zerbi : La révélation inquiétante pour l'OM de la presse anglaise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Michael Carrick va être prendre la succession de Ruben Amorim, démis de ses fonctions la semaine dernière, Manchester United devrait tout de même se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. En ce sens, celui de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait des admirateurs en interne et le poste pourrait l’intéresser.

Après avoir assuré l’intérim quelque temps à la suite du départ d’Ole Gunnar Solskjaer à l’automne 2021, Michael Carrick a été choisi par Manchester United pour prendre la succession de Ruben Amorim. Un poste qu’il va occuper jusqu’à la fin de la saison en cours, avant l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

De Zerbi, un profil qui plaît à Manchester United Dans cette optique, au moment du départ de Ruben Amorim, le Telegraph indiquait qu’Oliver Glasner, en fin de contrat à Crystal Palace, était le favori, mais que Manchester United s’intéresserait également à Roberto De Zerbi. Les deux parties ont déjà été en contact à l’été 2024, quand le technicien italien avait finalement décidé de rejoindre l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.