Départ de De Zerbi : La révélation inquiétante pour l'OM de la presse anglaise !

Si Michael Carrick va être prendre la succession de Ruben Amorim, démis de ses fonctions la semaine dernière, Manchester United devrait tout de même se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. En ce sens, celui de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait des admirateurs en interne et le poste pourrait l’intéresser.
Après avoir assuré l’intérim quelque temps à la suite du départ d’Ole Gunnar Solskjaer à l’automne 2021, Michael Carrick a été choisi par Manchester United pour prendre la succession de Ruben Amorim. Un poste qu’il va occuper jusqu’à la fin de la saison en cours, avant l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.
De Zerbi, un profil qui plaît à Manchester United
Dans cette optique, au moment du départ de Ruben Amorim, le Telegraph indiquait qu’Oliver Glasner, en fin de contrat à Crystal Palace, était le favori, mais que Manchester United s’intéresserait également à Roberto De Zerbi. Les deux parties ont déjà été en contact à l’été 2024, quand le technicien italien avait finalement décidé de rejoindre l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.
De Zerbi intéressé par le poste ?
Ce que confirme le Daily Mail ce mardi. Roberto De Zerbi aurait de nombreux admirateurs en interne à Manchester United, en raison de son passage réussi à Brighton. Les Red Devils souhaiteraient s’attacher les services d’un entraîneur ayant déjà une expérience en Premier League. Si cela ne s’est pas fait en 2024, l’entraîneur de l’OM pourrait cette fois-ci être intéressé par le poste et il verrait d’un bon œil un retour en Angleterre.