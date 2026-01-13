Transfert à l'OM : C'est confirmé pour le compagnon de Zidane !

Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque lors de ce mercato hivernal, l'OM de Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Anis Hadj Moussa (23 ans). D'ailleurs, la direction marseillaise aurait lancé les contacts avec l'international algérien, qui serait emballé par l'idée d'intégrer l'effectif de Roberto De Zerbi.

Très performant sous les couleurs de Feyenoord et de l'Algérie, Anis Hadj Moussa aurait tapé dans l'œil de la direction de l'OM, comme confirmé par Sacha Tavolieri et La Minute OM. A en croire le journaliste français, le club présidé par Pablo Longoria serait déjà passé à l'action sur ce dossier. En effet, l'OM aurait lancé les discussions avec Anis Hadj Moussa avant le début du mercato hivernal. Mais quelle est la position du coéquipier de Luca Zidane chez les Fennecs ?

Transfert : L'OM a approché Anis Hadj Moussa Selon les informations de Sacha Tavolieri, confirmées par La Minute, Anis Hadj Moussa a ouvert la porte à un transfert à l'OM. L'attaquant de 23 ans étant emballé par l'idée de rejoindre le club marseillais.