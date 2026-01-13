Accord total : L'OM boucle un gros transfert !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, mais l’Olympique de Marseille est pour le moment très calme. Ça devrait toutefois s’agiter dans les prochaines heures, puisque le club phocéen pourrait boucler le transfert de Robinio Vaz, qui devrait rejoindre l’AS Roma contre une indemnité de 25M€.

A Marseille, on a décidé de vendre un joueur qui semblait pourtant représenter l’avenir. A seulement 18 ans, Robinio Vaz a réussi à se faire une place dans la rotation de Roberto De Zerbi, mais il devrait bientôt quitter l’OM. Plusieurs sources en France comme en Italie, annoncent en effet un transfert imminent vers l’AS Roma.

Robinio Vaz quitte l’OM D’après les informations de Gianluca Di Marzio, tout se serait joué dans la journée du lundi 12 janvier. Le directeur sportif de la Roma aurait en effet rencontré Robinio Vaz, son agent ainsi que son entourage, trouvant les arguments parfaits pour le convaincre de quitter l’OM. Et une officialisation devrait bientôt tomber…