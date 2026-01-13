Accord total : L'OM boucle un gros transfert !

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, mais l’Olympique de Marseille est pour le moment très calme. Ça devrait toutefois s’agiter dans les prochaines heures, puisque le club phocéen pourrait boucler le transfert de Robinio Vaz, qui devrait rejoindre l’AS Roma contre une indemnité de 25M€.
A Marseille, on a décidé de vendre un joueur qui semblait pourtant représenter l’avenir. A seulement 18 ans, Robinio Vaz a réussi à se faire une place dans la rotation de Roberto De Zerbi, mais il devrait bientôt quitter l’OM. Plusieurs sources en France comme en Italie, annoncent en effet un transfert imminent vers l’AS Roma.
Robinio Vaz quitte l’OM
D’après les informations de Gianluca Di Marzio, tout se serait joué dans la journée du lundi 12 janvier. Le directeur sportif de la Roma aurait en effet rencontré Robinio Vaz, son agent ainsi que son entourage, trouvant les arguments parfaits pour le convaincre de quitter l’OM. Et une officialisation devrait bientôt tomber…
Il est attendu à Rome ce mardi
Car tout serait déjà bouclé. Fabrice Hawkins nous apprend en effet ce mardi que la Roma aurait trouvé un accord total avec Robinio Vaz, qui devrait s’envoler dans les prochaines heures pour passer ses visites médicales avant sa signature sur un contrat jusqu’en 2031. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire à 25M€, bonus compris.