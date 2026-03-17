Kylian Mbappé : La décision de Didier Deschamps qui risque de faire parler

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Avec sa blessure au genou, l’attaquant de 27 ans a été contraint de prendre du repos forcé avec le Real Madrid. Mais le champion du monde 2018 a déjà fait son retour à l’entraînement. Une décision de Didier Deschamps pourrait toutefois faire parler ces prochains jours.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé a suscité une certaine inquiétude. L’attaquant de 27 ans a été obligé de prendre un peu de repos forcé à cause de sa blessure au genou, qu’il ne pouvait plus ignorer. La situation n’était donc pas rassurante à l’approche de la Coupe du monde 2026. Une décision de Didier Deschamps pourrait d’ailleurs bien faire parler ces prochains jours.

«Libéré sans Mbappé» : Bertrand Latour se lâche sur Canal+, la sortie qui risque de faire parler… https://t.co/F7Y5YJ9Wba — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«S’il a repris l’entraînement, c’est que ça va mieux» « Je pense qu’on a dit tout et n’importe quoi [sur la blessure de Mbappé]. Les apprentis médecins ont tous leur avis. Après, je ne pense pas que Kylian soit irresponsable au point de mettre une Coupe du monde dans la balance. Il a forcément envie de jouer parce qu’on le connaît, mais ce n’est pas ça le débat. Le débat c’est qu’il a fait des examens, on ne sait pas ce qu’il s’est passé. S’il a repris l’entraînement, c’est que ça va mieux. On connaît sa capacité de récupération » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.