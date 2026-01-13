OM : C'est terminé pour Aubameyang, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Le 1er janvier, le ministre des Sports du Gabon a annoncé la suspension de l'équipe nationale et la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans). Ce lundi, la FEGAFOOT a levé les mesures gouvernementales à l'encontre des Panthères. Ainsi, l'attaquant de l'OM peut officiellement rejouer avec son équipe nationale.

Qualifié pour la CAN 2025, le Gabon est passé totalement à côté de sa compétition. Tombées dans le groupe F, les Panthères ont perdu tous leurs matchs lors du premier tour, que ce soit contre le Cameroun (1-0), le Mozambique (3-2) ou la Côte d'Ivoire (3-2).

Gabon : Aubameyang a été mis à l'écart Après le fiasco à la Coupe d'Afrique des Nations, Simplice-Désiré Mamboula - ministre des Sports du Gabon par intérim - a annoncé « la dissolution du staff technique, la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, (et) la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », et ce, le 1er janvier. Des sanctions levées ce lundi.