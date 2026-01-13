OM : C'est terminé pour Aubameyang, l'annonce officielle !

Le 1er janvier, le ministre des Sports du Gabon a annoncé la suspension de l'équipe nationale et la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans). Ce lundi, la FEGAFOOT a levé les mesures gouvernementales à l'encontre des Panthères. Ainsi, l'attaquant de l'OM peut officiellement rejouer avec son équipe nationale.
Qualifié pour la CAN 2025, le Gabon est passé totalement à côté de sa compétition. Tombées dans le groupe F, les Panthères ont perdu tous leurs matchs lors du premier tour, que ce soit contre le Cameroun (1-0), le Mozambique (3-2) ou la Côte d'Ivoire (3-2).
Gabon : Aubameyang a été mis à l'écart
Après le fiasco à la Coupe d'Afrique des Nations, Simplice-Désiré Mamboula - ministre des Sports du Gabon par intérim - a annoncé « la dissolution du staff technique, la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, (et) la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », et ce, le 1er janvier. Des sanctions levées ce lundi.
La sanction de Pierre-Emerick Aubameyang est levée
« La Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) informe l'opinion sportive nationale et internationale de la levée ce lundi 12 janvier 2026 des mesures gouvernementales qui suspendaient l'équipe nationale ainsi que la mise à l'écart des joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga au lendemain des résultats insuffisants de l'équipe nationale à la CAN », peut-on lire. Reste à savoir quand l'attaquant de l'OM va reporter le maillot des Panthères.