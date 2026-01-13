Grosse surprise, l’OM proche de recruter Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'été 1992, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'AS Cannes, Zinedine Zidane avait plusieurs touches en Première Division et notamment du côté de l'OM qui souhaitait le recruter. Mais l'ancien meneur de jeu a finalement privilégié le projet des Girondins de Bordeaux et s'en explique.

Natif de Marseille et grand fan d'Enzo Francescoli qui était son idole de jeunesse lorsqu'il jouait à l'OM, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais porté le maillot du club phocéen. Le deal aurait pourtant pu se faire à l'été 1992 puisque la direction de l'OM à cette époque avait tenté sa chance pour Zidane qui était en instance de départ du côté de l'AS Cannes, mais le meneur de jeu avait finalement opté pour les Girondins de Bordeaux.

« L’OM était sur moi » En juin 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zinedine Zidane avait confirmé ces contacts avec l'OM qui ne semble pas passé loin de le recruter : « En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », indique Zidane, qui a donc refusé l'OM pour la Gironde. Un choix qu'il ne regrette absolument pas avec du recul, puisqu'il lui a permis de réaliser son rêve d'être professionnel.