Officiel - De Zerbi : Changement annoncé à l’OM !

Présent en conférence ce lundi, Roberto De Zerbi a annoncé du changement mardi face au Bayeux FC en 16es de finale de la Coupe de France. Comme c’est le cas depuis qu’il est à l’OM, le technicien italien a indiqué que Geronimo Rulli serait remplacé par Jeffrey de Lange dans les buts.
Cinq jours après le Trophée des champions perdu face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), l’OM se déplace à Caen mardi, où il sera opposé au Bayeux FC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Marseille devra composer sans Nayef Aguerd, encore engagé à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.
Aubameyang laissé au repos par l’OM
Arthur Vermeeren, suspendu après son carton rouge reçu contre le FC Nantes (0-2), ne sera lui aussi pas là, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang. Roberto De Zerbi a fait savoir ce lundi en conférence de presse avoir donné quelques jours de repos à l’international gabonais.
Rulli remplacé par De Lange contre Bayeux
Robinio Vaz, en instance de départ, ne devrait également pas être dans le groupe. Geronimo Rulli le sera, mais ne démarrera pas la rencontre. « Demain (mardi) c’est De Lange qui jouera », a annoncé Roberto De Zerbi. Le gardien âgé de 27 ans avait déjà été aligné lors du tour précédent contre Bourg-en-Bresse (0-6). Cette saison, il a aussi été titularisé à trois reprises en championnat, face à Lorient (4-0), Le Havre (6-2) et Nice (1-5).