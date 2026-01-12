Officiel - De Zerbi : Changement annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence ce lundi, Roberto De Zerbi a annoncé du changement mardi face au Bayeux FC en 16es de finale de la Coupe de France. Comme c’est le cas depuis qu’il est à l’OM, le technicien italien a indiqué que Geronimo Rulli serait remplacé par Jeffrey de Lange dans les buts.

Cinq jours après le Trophée des champions perdu face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), l’OM se déplace à Caen mardi, où il sera opposé au Bayeux FC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Marseille devra composer sans Nayef Aguerd, encore engagé à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.

Aubameyang laissé au repos par l’OM Arthur Vermeeren, suspendu après son carton rouge reçu contre le FC Nantes (0-2), ne sera lui aussi pas là, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang. Roberto De Zerbi a fait savoir ce lundi en conférence de presse avoir donné quelques jours de repos à l’international gabonais.