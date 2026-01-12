Transfert à 25M€ : Tout est relancé à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie après avoir refusé une offre de prolongation de contrat, Robinio Vaz se rapproche de l’AS Rome. La Louve a trouvé un accord avec l’OM pour le transfert de l’attaquant âgé de 18 ans, dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 25M€. Un terrain d’entente doit maintenant être trouvé avec le joueur, mais plusieurs autres clubs n’ont pas encore dit leur dernier mot.

L’OM pourrait très bientôt boucler sa première grosse vente de 2026. Désireux de le prolonger, le club a finalement ouvert la porte à un départ de Robinio Vaz dès cet hiver et ces derniers jours, l’AS Rome est annoncée sur sa piste. Comme indiqué par Foot Mercato, les deux formations sont proches d’un accord pour le transfert de l’attaquant âgé de 18 ans.

Accord entre l’OM et l’AS Rome pour Vaz D’après les informations de RMC Sport, c’est même déjà fait. L’OM et l’AS Rome se sont entendus autour d’un prêt, avec une option d’achat obligatoire dont le montant est estimé à 25M€. Les Giallorossi avancent désormais sur l’accord avec Robinio Vaz pour un contrat de cinq ans.