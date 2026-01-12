25M€ : La masterclass de l’OM sur le mercato !

Alexis Brunet

Selon toute vraisemblance, Robinio Vaz ne devrait pas finir la saison à l’OM. L’attaquant de 18 ans est plus que jamais sur le départ et il devrait prendre la direction de l’AS Rome. Il reste quelques détails à régler, mais le deal est en bonne voie et il devrait rapporter 25M€ à Marseille. Une masterclass de la part du club phocéen car le joueur avait été acheté 200 000€ à Sochaux en 2024.

Pour le moment, l’OM ne s’est pas montré actif depuis l’ouverture du mercato hivernal, mais il pourrait bien se réveiller avec une première grosse vente. Comme l’affirme Foot Mercato, le club phocéen serait tout proche de transférer Robinio Vaz à l’AS Rome contre un chèque de 25M€ bonus compris. Il resterait encore quelques détails à régler, mais un accord global aurait déjà été trouvé entre les dirigeants marseillais et leurs homologues romains.

L’OM réalise une grosse plus value ! Avec la future probable vente de Robinio Vaz pour 25M€, l’OM va réaliser une véritable masterclass. L’attaquant de 18 ans n’avait été acheté que 200 000€ à Sochaux en 2024 et sa valeur a donc explosé par la suite, notamment grâce à sa bonne première partie de saison en Ligue 1 (quatre buts et deux passes décisives).