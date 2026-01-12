OM : Transfert annoncé pour cet attaquant, il a dit oui !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM pourrait laisser partir l’un de ses meilleurs jeunes joueurs. Selon différentes sources, Robinio Vaz serait tout proche d’un départ et il pourrait rejoindre l’Italie. L’attaquant de 18 ans aurait même déjà donné son accord à l’AS Rome, avec qui le club phocéen négocierait depuis plusieurs jours maintenant. Une équipe anglaise pourrait toutefois finalement empocher la mise. Explication.

Déjà très actif lors du dernier mercato estival, l’OM compte bien l’être de nouveau cet hiver. Le club phocéen a plusieurs pistes dans différents secteurs, mais il pourrait également y avoir des départs. Le nom de Robinio Vaz revient avec insistance ces derniers jours.

Vaz a donné son accord à l’AS Rome Malgré une bonne première partie de saison (quatre buts en Ligue 1), Robinio Vaz pourrait être vendu cet hiver par l’OM. Alors qu’une prolongation de contrat était évoquée dernièrement, l’attaquant de 18 ans serait finalement plus proche d’un départ. Le Marseillais est très proche de l’AS Rome et il aurait d’ailleurs déjà donné son accord à la formation italienne d’après les informations de La Gazzetta dello Sport. Le journal transalpin affirme toutefois que l’intérêt concret d’une équipe de Premier League pourrait faire sacrément douter l’ancien joueur de Sochaux.