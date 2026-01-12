Mercato : L'OL annonce l'arrivée d'un phénomène !

A la peine au Real Madrid lors de la première partie de saison, Endrick a migré vers Lyon. En effet, le crack de 19 ans a rejoint l'OL sous la forme d'un prêt, étant engagé jusqu'au 30 juin avec les Gones. Alors qu'Endrick a réussi ses débuts avec son équipe ce dimanche, Paulo Fonseca n'a pas tari d'éloges à son égard.
Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia au poste d'avant-centre, Endrick n'a eu que quelques minutes de jeu à se mettre sous la dent lors de la première partie de saison. En effet, la pépite de 19 ans n'a joué que trois matchs sous les couleurs du Real Madrid en 2025-2026.
Endrick offre la victoire à l'OL face au LOSC
Désireux de jouer plus régulièrement en club avant la Coupe du Monde, Endrick a accepté de relever le défi lancé par l'OL. En effet, l'international brésilien est prêté à Lyon jusqu'au 30 juin. Lancé ce dimanche contre le LOSC, Endrick a été l'un des grands artisans de la victoire des Gones en 16ème de finale de la Coupe de France, ayant inscrit le but de la victoire.
«Il est très explosif, très rapide et fort en un-contre-un»
Interrogé au micro de BeIN SPORTS après la victoire de l'OL face au LOSC, Paulo Fonseca s'est totalement enflammé pour Endrick. « Après une semaine avec nous, ça n’était pas facile, mais je pense que ça a été très positif, il a marqué, c’est important. Je pense qu’avec le temps, il va s’améliorer physiquement, il va mieux comprendre les intentions de l’équipe. Mais c’est très positif pour un joueur qui ne jouait pas beaucoup. Il est très explosif, très rapide, il est fort en un-contre-un », a déclaré l'entraineur des Gones.