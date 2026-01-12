Mercato : L'OL annonce l'arrivée d'un phénomène !

Amadou Diawara

A la peine au Real Madrid lors de la première partie de saison, Endrick a migré vers Lyon. En effet, le crack de 19 ans a rejoint l'OL sous la forme d'un prêt, étant engagé jusqu'au 30 juin avec les Gones. Alors qu'Endrick a réussi ses débuts avec son équipe ce dimanche, Paulo Fonseca n'a pas tari d'éloges à son égard.

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia au poste d'avant-centre, Endrick n'a eu que quelques minutes de jeu à se mettre sous la dent lors de la première partie de saison. En effet, la pépite de 19 ans n'a joué que trois matchs sous les couleurs du Real Madrid en 2025-2026.

Endrick offre la victoire à l'OL face au LOSC Désireux de jouer plus régulièrement en club avant la Coupe du Monde, Endrick a accepté de relever le défi lancé par l'OL. En effet, l'international brésilien est prêté à Lyon jusqu'au 30 juin. Lancé ce dimanche contre le LOSC, Endrick a été l'un des grands artisans de la victoire des Gones en 16ème de finale de la Coupe de France, ayant inscrit le but de la victoire.