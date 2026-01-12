OM - De Zerbi sauvé : Ça chauffe à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite de l’OM dans le Trophée des champions contre le PSG, Roberto De Zerbi a été tancé. Toutefois, Éric Di Meco défend le coach italien, s’en prenant directement aux joueurs coupables selon lui de choisir leurs matches.

L’OM a débuté 2026 par deux défaites bien différentes. La première contre le FC Nantes au Vélodrome, très inquiétante, et la seconde contre le PSG beaucoup plus aboutie mais qui fait rater un trophée aux Marseillais. Et alors que Roberto De Zerbi prend très cher, Éric Di Meco s’en prend essentiellement aux joueurs auxquels il reproche leur attitude.

Di Meco défend De Zerbi… « Ne m'expliquez pas qu'entre dimanche contre Nantes et le match face à Paris, que De Zerbi a fait un truc merveilleux en quatre jours. Ils ont fait le même dispositif tactique et les mecs sautent à pieds joints sur le PSG », lâche-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.