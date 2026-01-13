OM : Cassure avec De Zerbi «à vie» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jeudi dernier, après le Trophée des champions perdu face au PSG, Roberto De Zerbi avait confié son émotion et avoir « pleuré » dans le vestiaire. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de l’OM s’est dit encore touché par cet échec, dont il se rappellera toute sa vie.

14 ans après, l’OM avait l’occasion de remporter son premier trophée jeudi dernier. Opposé au PSG dans le cadre du Trophée des champions, Marseille a laissé échapper cette opportunité dans les dernières secondes de la rencontre, Gonçalo Ramos ayant égalisé au bout du temps additionnel (2-2, 4-1 aux t.a.b.).

« La partie du Koweït m’a vraiment touché, je m’en rappellerai toute ma vie » « Je n'ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd'hui (jeudi), j'ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire », avouait Roberto De Zerbi après la rencontre. Ce lundi en conférence de presse, à la veille d’affronter le Bayeux FC en 16es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de l’OM s’est dit « vraiment touché » par ce match. « Je m’en rappellerai toute ma vie », a-t-il assuré.