OM : Cassure avec De Zerbi «à vie» !

Jeudi dernier, après le Trophée des champions perdu face au PSG, Roberto De Zerbi avait confié son émotion et avoir « pleuré » dans le vestiaire. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de l’OM s’est dit encore touché par cet échec, dont il se rappellera toute sa vie.
14 ans après, l’OM avait l’occasion de remporter son premier trophée jeudi dernier. Opposé au PSG dans le cadre du Trophée des champions, Marseille a laissé échapper cette opportunité dans les dernières secondes de la rencontre, Gonçalo Ramos ayant égalisé au bout du temps additionnel (2-2, 4-1 aux t.a.b.).
« La partie du Koweït m’a vraiment touché, je m’en rappellerai toute ma vie »
« Je n'ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd'hui (jeudi), j'ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire », avouait Roberto De Zerbi après la rencontre. Ce lundi en conférence de presse, à la veille d’affronter le Bayeux FC en 16es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de l’OM s’est dit « vraiment touché » par ce match. « Je m’en rappellerai toute ma vie », a-t-il assuré.
« Ça détruit notre saison »
Roberto De Zerbi a ensuite enchaîné sur la gestion des fins de matchs, qui a souvent fait défaut à Marseille cette saison : « L’amélioration, les progrès qu’on doit faire pour éviter de prendre ces buts en fin de match, ce n’est pas quelque chose qui passe par le match, mais par l’entraînement. C’est quelque chose qu’on doit faire à l’entraînement, quand on s’habitue à toujours donner le maximum, à ne rien donner pour acquis. Ne pas écouter ni quand on t’applaudit, ni quand on te siffle. Réussir à trouver un équilibre jusqu’à la 90e minute et pas jusqu’à la 85e. Au coup de sifflet final, malheureusement, on doit vraiment progresser sur cet aspect. C’est quelque chose qui nous pénalise beaucoup, trop. On paye vraiment trop cher cette chose. Ça détruit notre saison, cet aspect. »