Départ de Roberto De Zerbi : Le coup de foudre qui fait paniquer l'OM !

Battu contre le FC Nantes, l'OM voit le RC Lens et le PSG filer en tête du classement en Ligue 1. Arrivé sur le banc marseillais il y a un an et demi, Roberto De Zerbi commence donc à être sérieusement critiqué. Une situation qui ne serait pas passée inaperçue à Manchester United où le technicien italien a toujours de grands admirateurs.
Tout va très vite à l'OM. Encensé après une première partie de saison globalement convaincante, Roberto De Zerbi fait déjà face à des doutes après la défaite au Vélodrome contre le FC Nantes qui permet au RC Lens et au PSG de prendre leur distance en tête de la Ligue 1.
De Zerbi a des admirateurs à Manchester United
Et pendant ce temps, Manchester United est aux aguets. En effet, selon les informations du Telegraph, Roberto De Zerbi a toujours de fervents admirateurs au sein de la direction des Red Devils qui vient de se séparer de Ruben Amorim. Avant de signer à l'OM, le technicien italien avait été sondé par les Mancuniens après son passage très réussi à Brighton. Et alors que le banc est désormais libre, Roberto De Zerbi figure en bonne place sur la short list de Manchester United.
Glasner favori pour remplacer Amorim
Cependant, pour le moment, Roberto De Zerbi n'est qu'en deuxième position sur la short-list de Manchester United. En effet, toujours d'après le Telegraph, le favori pour remplacer Ruben Amorim serait Oliver Glasner, l'actuel coach de Crystal Palace qui réalise une très belle saison en Premier League. A noter que Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth) et Francisco Farioli (Porto) sont également présents sur cette short-list.