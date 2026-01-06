Départ de Roberto De Zerbi : Le coup de foudre qui fait paniquer l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu contre le FC Nantes, l'OM voit le RC Lens et le PSG filer en tête du classement en Ligue 1. Arrivé sur le banc marseillais il y a un an et demi, Roberto De Zerbi commence donc à être sérieusement critiqué. Une situation qui ne serait pas passée inaperçue à Manchester United où le technicien italien a toujours de grands admirateurs.

Tout va très vite à l'OM. Encensé après une première partie de saison globalement convaincante, Roberto De Zerbi fait déjà face à des doutes après la défaite au Vélodrome contre le FC Nantes qui permet au RC Lens et au PSG de prendre leur distance en tête de la Ligue 1.

De Zerbi a des admirateurs à Manchester United Et pendant ce temps, Manchester United est aux aguets. En effet, selon les informations du Telegraph, Roberto De Zerbi a toujours de fervents admirateurs au sein de la direction des Red Devils qui vient de se séparer de Ruben Amorim. Avant de signer à l'OM, le technicien italien avait été sondé par les Mancuniens après son passage très réussi à Brighton. Et alors que le banc est désormais libre, Roberto De Zerbi figure en bonne place sur la short list de Manchester United.