Surprise au PSG : L’offre improbable révélée dans la presse

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo (22 ans) ne serait pas contre l’idée d’un départ. Une situation qui aurait d’ailleurs donné des idées au FC Nantes, approchant la formation parisienne pour son défenseur brésilien selon les informations du média But.
L’hiver s’annonce calme au PSG, qui n’a pas prévu de bouleversements dans son effectif. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en octobre, aucun renfort n’est attendu dans la capitale, à moins qu’un joueur de Luis Enrique ne décide de plier bagage. Lucas Beraldo apparaît comme l’un des rares candidats au départ.
« Ça regarde le marché de son côté »
N’étant pas l’un des premiers choix de Luis Enrique en défense centrale, le Brésilien fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois. « Contrairement à ce qu'il peut écrire sur Instagram pour dire qu'il n'a pas envie de quitter le PSG, qu'il défendra les couleurs du PSG, en coulisses, la tendance est différente. Il fait quoi ? Il est plutôt ouvert à un départ. Ça regarde le marché de son côté », expliquait récemment le journaliste Marc Mechenoua.
Beraldo ailleurs en Ligue 1 ?
Et selon But, la situation de Lucas Beraldo n’aurait pas échappé au FC Nantes, tentant sa chance pour le défenseur du PSG en sondant le club de la capitale pour un prêt sec sans option d’achat. Une offensive restée sans réponse de la part des dirigeants parisiens jusqu’à présent.