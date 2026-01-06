Surprise au PSG : L’offre improbable révélée dans la presse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo (22 ans) ne serait pas contre l’idée d’un départ. Une situation qui aurait d’ailleurs donné des idées au FC Nantes, approchant la formation parisienne pour son défenseur brésilien selon les informations du média But.

L’hiver s’annonce calme au PSG, qui n’a pas prévu de bouleversements dans son effectif. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en octobre, aucun renfort n’est attendu dans la capitale, à moins qu’un joueur de Luis Enrique ne décide de plier bagage. Lucas Beraldo apparaît comme l’un des rares candidats au départ.

« Ça regarde le marché de son côté » N’étant pas l’un des premiers choix de Luis Enrique en défense centrale, le Brésilien fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois. « Contrairement à ce qu'il peut écrire sur Instagram pour dire qu'il n'a pas envie de quitter le PSG, qu'il défendra les couleurs du PSG, en coulisses, la tendance est différente. Il fait quoi ? Il est plutôt ouvert à un départ. Ça regarde le marché de son côté », expliquait récemment le journaliste Marc Mechenoua.