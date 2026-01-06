De Zerbi : La rupture inattendue à l'OM ?

La rédaction

Il a passé la nouvelle année et le Boxing Day en tant qu'entraîneur de Manchester United, mais l'aventure s'est arrêtée là pour Ruben Amorim. Les Red Devils ont officiellement mis un terme à leur collaboration avec l'entraîneur portugais. Et pour le remplacer, une flopée de noms circulent déjà dans la presse outre-Manche dont celui de Roberto De Zerbi. Que doit faire le technicien italien ? C'est notre sondage du jour !

C'est décidément la valse des entraîneurs en Premier League. Après Enzo Maresca qui a été remercié la semaine dernière par les dirigeants de Chelsea malgré le fait que le technicien italien avait confirmé sa continuité face à la presse en amont, c'est Manchester United qui a pris la décision de se séparer du coach pour lequel les hauts dirigeants avaient déboursé plus de 10M€ au Sporting Lisbonne en novembre 2024 afin de leur chiper l'entraîneur portugais. Un peu plus d'un an plus tard, une finale perdue de Ligue Europa ainsi qu'une 15ème place de Premier League, Ruben Amorim a pris la porte.

De Zerbi dans le viseur de Manchester United selon la presse anglaise Dans un communiqué publié sur son site internet et ses réseaux sociaux, Manchester United a officiellement mis un terme à sa relation professionnelle avec Ruben Amorim en dévoilant que Darren Fletcher allait assurer le rôle d'intérim pendant la quête des dirigeants mancuniens du futur coach des Red Devils. The Daily Telegraph a en parallèle partagé quelques noms figurant visiblement dans la short-list des décideurs du géant de Premier League... comprenant Roberto De Zerbi ?