Le coup de foudre qui va dégouter le PSG !

Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense, le Paris Saint-Germain aurait plusieurs gros coups en tête. C’est notamment le cas avec Dayot Upamecano, international français de 27 ans, qui selon nos informations devrait toutefois prolonger son contrat avec le Bayern Munich.

Quel sera le prochain gros coup de Luis Campos ? Tout le monde se demande quel joueur pourrait bien venir renforcer ce PSG, qui semble déjà bien équipé. Des nombreux noms ont été évoqués, mais à Paris on en pincerait surtout pour un joueur de l’équipe de France.

C’est fini pour Upamecano ? Voilà plusieurs mois déjà qu’on parle de Dayot Upamecano au PSG, surtout parce qu’il pourrait être l’une des occasions en or de l’été 2026. Son contrat avec le Bayern Munich se termine en effet dans seulement quelques mois et depuis le 1er janvier dernier, le défenseur central peut librement négocier avec le club de son choix.