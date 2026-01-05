Nouvelle recrue à l'OL : Un accord étonnant est révélé !

A 19 ans, Endrick est aujourd'hui un joueur de l'OL. En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, le buteur brésilien a été prêté chez les Gones. Et voilà que l'accord entre les deux clubs pour ce prêt cache quelques spécificités. Alors qu'Endrick pourrait coûter 1M€ à l'OL, il pourrait aussi ne rien coûter. Explications.
A peine le mercato hivernal ouvert, l'OL a officialisé l'arrivée d'Endrick. Comme évoqué depuis plusieurs semaines maintenant, le buteur brésilien a été prêté par le Real Madrid pour jouer et espérer disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao. D'ailleurs, plus Endrick jouera avec les Gones, plus ce sera bénéfique pour les finances de Lyon, déjà pas au mieux actuellement...
Entre 1M€ et 0€ !
Endrick va-t-il coûter cher à l'OL ? Tout dépendre du nombre de matchs qu'il débutera en tant que titulaire. En effet, comme révélé par The Athletic, les Gones pourraient devoir débourser 1M€ pour le prêt du buteur du Real Madrid. Un montant qui diminuera toutefois de 200 000€ à chaque fois qu'Endrick aura 5 titularisations. Ainsi, après 25 présences au coup d'envoi, le Brésilien ne coûtera rien.
« Un joueur avec un profil différent, dont nous avions besoin »
Paulo Fonseca peut donc aujourd'hui compter sur Endrick à l'OL. Et à propos de son nouvel attaquant, l'entraîneur des Gones confiait : « Il s’adapte très bien. Tout le groupe l’a très bien accueilli, il est très heureux et nous sommes très satisfaits de l’avoir avec nous. C’est un joueur avec un profil différent, dont nous avions besoin. Il est très fort techniquement, très rapide et il va apporter des initiatives individuelles. C’est un joueur d’espace, l’animation va être différente quand il sera sur le terrain ».