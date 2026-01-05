Nouvelle recrue à l'OL : Un accord étonnant est révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Endrick est aujourd'hui un joueur de l'OL. En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, le buteur brésilien a été prêté chez les Gones. Et voilà que l'accord entre les deux clubs pour ce prêt cache quelques spécificités. Alors qu'Endrick pourrait coûter 1M€ à l'OL, il pourrait aussi ne rien coûter. Explications.

A peine le mercato hivernal ouvert, l'OL a officialisé l'arrivée d'Endrick. Comme évoqué depuis plusieurs semaines maintenant, le buteur brésilien a été prêté par le Real Madrid pour jouer et espérer disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao. D'ailleurs, plus Endrick jouera avec les Gones, plus ce sera bénéfique pour les finances de Lyon, déjà pas au mieux actuellement...

Entre 1M€ et 0€ ! Endrick va-t-il coûter cher à l'OL ? Tout dépendre du nombre de matchs qu'il débutera en tant que titulaire. En effet, comme révélé par The Athletic, les Gones pourraient devoir débourser 1M€ pour le prêt du buteur du Real Madrid. Un montant qui diminuera toutefois de 200 000€ à chaque fois qu'Endrick aura 5 titularisations. Ainsi, après 25 présences au coup d'envoi, le Brésilien ne coûtera rien.