Deux gros renforts sont annoncés à l’OL !

Pierrick Levallet

Cet hiver, l’OL a considérablement renforcé son secteur offensif avec l’arrivée en prêt d’Endrick. Et d’ici quelques semaines, Paulo Fonseca pourrait obtenir d’autres renforts de poids. Malick Fofana et Ernest Nuamah seraient en phase de reprise et devraient bientôt pouvoir reprendre la compétition. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien, qui manquait d’options sur les ailes.

«Nous aurons plus de choix offensifs» « Malick Fofana et Ernest Nuamah sont encore en reprise, ils ne sont toujours pas disponibles. Malick devrait être de retour fin janvier, avant Ernest Nuamah, pour qui la date de son retour reste encore floue. Une fois qu’ils seront tous de retour, nous aurons plus de choix offensifs » a ainsi expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse.