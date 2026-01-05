Nouvelles recrues au PSG : La grande annonce !

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier. Et pour le moment, le PSG n'a officialisé aucun transfert. D'après Dominique Sévérac, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne recrutera personne s'il n'y a pas de départ. Et pour l'instant, aucun joueur de Luis Enrique n'a réclamé un bon de sortie.
Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est contenté de faire quelques ajustements dans son effectif. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs au total : Renato Marin, Matvey Safonov et Illia Zabarnyi.
Le PSG a tranché pour le mercato hivernal
Malgré l'accumulation de blessures lors de la première partie de saison, le PSG ne compterait pas mettre le feu au mercato hivernal. D'après Dominique Sévérac, l'écurie rouge et bleu se contentera de remplacer les joueurs partants.
«Seuls les partants seront remplacés»
« Le calendrier s'annonce très dense, et malgré les retours de blessures, la profondeur du banc n'est pas énorme côté PSG. Doit-on s'attendre à des recrues cet hiver ? Il était tout aussi dense en première partie de saison et Paris s'en est plutôt bien sorti malgré les blessures. Trouver un renfort n'est pas aisé dans le sens d'un joueur qui apporte quelque chose que Paris n'a pas. Or, Paris a tout si tout le monde est là. Donc, le mercato s'annonce calme. Seuls les partants seront remplacés. À ce jour, personne n'a demandé à partir », a précisé Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.