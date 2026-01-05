Nouvelles recrues au PSG : La grande annonce !

Amadou Diawara

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier. Et pour le moment, le PSG n'a officialisé aucun transfert. D'après Dominique Sévérac, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne recrutera personne s'il n'y a pas de départ. Et pour l'instant, aucun joueur de Luis Enrique n'a réclamé un bon de sortie.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est contenté de faire quelques ajustements dans son effectif. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs au total : Renato Marin, Matvey Safonov et Illia Zabarnyi.

Le PSG a tranché pour le mercato hivernal Malgré l'accumulation de blessures lors de la première partie de saison, le PSG ne compterait pas mettre le feu au mercato hivernal. D'après Dominique Sévérac, l'écurie rouge et bleu se contentera de remplacer les joueurs partants.