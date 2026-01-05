PSG - Transfert d’une star : La signature «très importante» !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait un œil particulièrement attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. La formation bavaroise pousse néanmoins pour sa prolongation et a même prévu de lui offrir un contrat important.

Et si le PSG profitait d’une excellente opportunité sur le mercato l’été prochain ? Les champions d’Europe 2025 suivraient avec attention la situation de Dayot Upamecano au Bayern Munich. Le contrat de l’international français expire en juin prochain, et son profil plairait aux dirigeants parisiens dans le cadre de la succession de Marquinhos.

Le Bayern Munich pousse pour prolonger Upamecano Le Bayern Munich ne compte toutefois pas se laisser faire. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour Dayot Upamecano. L’intention première du défenseur central de 27 ans est d’étendre son engagement en Bavière. Christoph Freund a d’ailleurs révélé que le Français pourrait avoir droit à un contrat alléchant.