Un joueur «de classe mondiale» au PSG : Discussions confirmées !

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG n’a pas prévu d’être très actif sur le mercato comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais l’été prochain, les choses devraient être différentes. Le club de la capitale préparerait déjà son recrutement, et pourrait saisir une grosse opportunité sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens surveilleraient en effet la situation de Dayot Upamecano avec attention.

Prolongation en vue pour Upamecano au Bayern Munich Le contrat de l’international français au Bayern Munich expire en juin prochain, et son profil plairait au PSG dans le cadre de la succession de Marquinhos. Le club bavarois pousse néanmoins pour le prolonger. Selon nos informations, une extension de bail est même en vue pour Dayot Upamecano. Et Christoph Freund n’a pas manqué de confirmer la tendance.