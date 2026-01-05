«Besoin de garanties», les conditions sont posées pour Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, après le match nul face à Leeds, Manchester United a tranché dans le vif : Ruben Amorim a été démis de ses fonctions d'entraîneur. Qui va désormais remplacer le Portugais sur le banc des Red Devils ? Il y a quelques mois de cela, le nom de Zinedine Zidane avait circulé pour débarquer dans le nord de l'Angleterre, mais voilà que le Français avait visiblement certaines conditions pour venir.

Le poste de l'équipe de France lui étant visiblement promis après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane ne manquait toutefois pas de prétendants au cours des derniers mois. Son nom circulait notamment du côté de Manchester United. Ce dossier pourrait-il être relancé alors que Ruben Amorim vient d'être viré par les Red Devils ? Cela semble difficilement envisageable, d'autant que les conditions ne devraient pas être réunies à Manchester United pour convaincre Zidane.

« Zizou a besoin de garanties » Zinedine Zidane à Manchester United ? En 2024, Emmanuel Petit s'était exprimé sur ce qui pourrait faire que son coéquipier de France 98 débarque chez les Red Devils. C'est alors que l'ancien d'Arsenal confiait, rapporté par le Daily Express : « Honnêtement, je le connais un peu, Zizou, et il a besoin de garanties s'il veut signer à Manchester United ».