Zidane avec Bardella, la grande révélation !

Illustre légende du football français, Zinédine Zidane a arrêté sa carrière depuis près de 20 ans maintenant mais il reste toujours aussi important dans le paysage médiatique. L'ancien entraîneur du Real Madrid, qui s'apprête selon toute vraisemblance à devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France, bénéficie d'une popularité toujours intacte à l'image du nouveau classement des personnalités préférées des Français.
Ballon d'Or en 1998, Zinédine Zidane a laissé un souvenir impérissable dans la tête des Français et il n'est pas surprenant de le voir figurer parmi les personnalités préférées. Mais l'ancien joueur de foot figure même à la deuxième place en 2025, un bond incroyable par rapport à l'année dernière qui le place de peu devant Omar Sy mais aussi Jordan Bardella.
Zidane 2ème derrière Jean-Jacques Goldman
Comme le révèle le JDD dans son classement publié ce dimanche, Zinédine Zidane occupe la deuxième place des personnalités préférées des Français en 2025. Il n'est devancé que par Jean-Jacques Goldman, indétrônable. L'ancien joueur du Real Madrid fait un bond de quinze places par rapport au classement de l'année précédente.
Zidane devance Bardella
Deuxième, Zinédine Zidane a fait reculer Omar Sy d'une place. Le comédien figure tout de même sur le podium, juste devant Jordan Bardella, quatrième. Le président du RN est la personnalité politique préférée des Français. Derrière Zidane, les personnalités liées au monde du sport ont reculé de manière générale. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or cette année après sa saison historique au PSG, n'a même pas intégré le top 50.