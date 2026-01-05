Zidane avec Bardella, la grande révélation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Illustre légende du football français, Zinédine Zidane a arrêté sa carrière depuis près de 20 ans maintenant mais il reste toujours aussi important dans le paysage médiatique. L'ancien entraîneur du Real Madrid, qui s'apprête selon toute vraisemblance à devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France, bénéficie d'une popularité toujours intacte à l'image du nouveau classement des personnalités préférées des Français.

Ballon d'Or en 1998, Zinédine Zidane a laissé un souvenir impérissable dans la tête des Français et il n'est pas surprenant de le voir figurer parmi les personnalités préférées. Mais l'ancien joueur de foot figure même à la deuxième place en 2025, un bond incroyable par rapport à l'année dernière qui le place de peu devant Omar Sy mais aussi Jordan Bardella.

Zidane 2ème derrière Jean-Jacques Goldman Comme le révèle le JDD dans son classement publié ce dimanche, Zinédine Zidane occupe la deuxième place des personnalités préférées des Français en 2025. Il n'est devancé que par Jean-Jacques Goldman, indétrônable. L'ancien joueur du Real Madrid fait un bond de quinze places par rapport au classement de l'année précédente.