Bixente Lizarazu : Il fait ses adieux !

Quelques jours après le décès de Jean-Louis Gasset, Bixente Lizarazu a rendu hommage à l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG en racontant notamment une belle anecdote de l'époque à laquelle il était dans le staff des Girondins de Bordeaux.

Du haut de ses 72 ans, Jean-Louis Gasset est décédé le 27 décembre dernier. Très apprécié dans le monde du football, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG, à Bordeaux et en équipe de France, a reçu de nombreux hommages. Et c'est au tour de Bixente Lizarazu de lui faire ses adieux.

Lizarazu rend hommage à Gasser « C'était un homme au service de son entraîneur puisqu'il était souvent numéro 2, et au service du foot en général. J'ai particulièrement suivi Bordeaux et l'équipe de France, et ce qu'il dégageait, c'est beaucoup d'humilité et de psychologie », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot avant de poursuivre.