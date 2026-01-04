Christophe Dugarry : Séparation confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de la prochaine Coupe du monde, M6, qui diffusera 54 rencontres en clair, cherche encore un consultant champion du monde pour épauler Xavier Domergue aux commentaires. Durant l'Euro 2024, ce rôle avait été confié à Christophe Dugarry, qui sera donc remplacé l'été prochain.

L'année 2026 est lancée et sera notamment marquée pour la Coupe du monde qui se disputera dans les trois pays d'Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada) du 11 juin au 19 juillet. En France, M6 a acquis les droits de diffusion et aura donc 54 affiches en clair durant la compétition. Mais pour le moment, on ne connaît pas encore le duo de commentateur.

Après l'Euro 2024, Dugarry ne sera pas sur M6 pour la Coupe du monde En effet, L'EQUIPE révèle que M6 cherche toujours à former un duo de poids pour les commentaires de la Coupe du monde. Xavier Domergue sera ainsi le commentateur phare durant le tournoi, notamment pour les matches de l'équipe de France. Mais pour le moment, son consultant n'est pas encore connu. Il faut dire que depuis l'Euro 2024, le journaliste a été accompagné de plusieurs anciens joueurs, notamment Christophe Dugarry durant l'Euro 2024. Mais ce ne sera plus lui l'été prochain, la séparation avec M6 semble définitive.