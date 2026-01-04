Départ en 2026 : Une star de l'OL avec Kylian Mbappé, c'est validé !

Alexis Brunet

Depuis de longs mois, Corentin Tolisso est étincelant avec l’OL et son nom revient très souvent dans les débats pour une place en équipe de France. Selon Luis Fernandez, le milieu de terrain lyonnais devrait faire partie du groupe des Bleus pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu à la fin de la saison aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce samedi, l’OL a frappé un grand coup en championnat en s’imposant 1-3 contre l’AS Monaco. L’équipe de Paulo Fonseca a encore une fois pu s’appuyer sur un grand Corentin Tolisso qui s’impose depuis de longs mois comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1.

« Didier, il est là, il est pas loin d’ici » Après la rencontre entre l’AS Monaco et l’OL, Corentin Tolisso s’est présenté au micro de beIN SPORTS. Le milieu de terrain a reçu les compliments de Luis Fernandez, qui a directement interpellé Didier Deschamps pour demander le retour du champion du monde 2018 en équipe de France. « Tout à l’heure il parlait des jeunes, mais je dirais tout simplement bravo à lui parce qu’il les encadre bien ces jeunes. On les sent capables de réaliser de belles choses parce qu’il y a des joueurs d’expérience et tu en es un et tu apportes cette expérience à ces jeunes. Et continue comme ça Corentin parce que tu sais, l’équipe de France ne lâche rien. Didier, il est là, il est pas loin d’ici, on va peut-être aller le voir. On va lui dire : "Tu sais, le petit Corentin, il faudrait peut-être le relancer, le remettre dans ce groupe parce que dans ce milieu de terrain tu nous as appelé Ngolo Kanté, mais Corentin Tolisso, tu peux nous le rappeler aussi." »