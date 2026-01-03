Zinedine Zidane : La grande décision de sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2001, Zinedine Zidane quittait la Juventus pour rejoindre le Real Madrid. En rejoignant la capitale espagnole, le champion du monde 98 a alors dû résoudre plusieurs problèmes du quotidien comme notamment la question de la scolarisation de ses enfants. Les fils de Zizou ont alors intégré le lycée français de Madrid et Véronique Zidane n’est pas étrangère à cette décision.

Ensemble depuis un moment maintenant, Zinedine Zidane et Véronique Zidane ont eu 4 garçons : Enzo, Luca, Théo et Elyaz. Les 4 ont d’ailleurs fréquenté le lycée français de Madrid à la suite du transfert de leur père au Real Madrid en 2001 en provenance de la Juventus. Et si les enfants Zidane ont intégré cet établissement, c’est à l’initiative de la femme de celui qu’on annonce comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France.

« C'est une décision de mon épouse » « Comment je connais le lycée français de Madrid ? Quand j'ai signé au Real, une de mes premières préoccupations a été de trouver une maison près du lycée français. Pourquoi j’ai choisi le lycée français de Madrid pour scolariser mes enfants ? C'est une décision de mon épouse qui attache beaucoup d'importance aux études et puis parce que nous habitons près », confiait ainsi Zinedine Zidane en 2015, interrogé par les élèves du lycée français de Madrid.