Trahi par un proche à l'OM : Il ne s'y attendait pas et décide de tout plaquer !

Plongé en pleine crise depuis plusieurs jours, l’OM a vu son entraîneur, Roberto De Zerbi, jeter l’éponge et partir la semaine dernière. Medhi Benatia a failli faire de même, avant de finalement accepter de rester à la demande de Frank McCourt. Ce qui ne sera pas le cas d’un autre membre du club, s’estimant trahi et ayant pris la décision de s’en aller.

Chaque jour apporte son lot de rebondissements ces derniers temps à l’OM. Quatre jours après celui de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait annoncé son départ dimanche via ses réseaux sociaux personnels, avant de revenir sur sa décision, à la demande de Frank McCourt. « Déterminé à assurer l'intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d'atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu'à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives », a indiqué le propriétaire du club dans un communiqué publié mardi matin.

Mis en retrait à l’OM, Longoria a décidé de partir En ce qui concerne Pablo Longoria, Frank McCourt a ajouté : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. » Relégué au second plan après la prise de pouvoir de Medhi Benatia, le dirigeant espagnol ne devrait pas rester très longtemps. D’après les informations de La Provence, Pablo Longoria ne veut pas rester dans ce nouveau rôle et a pris la décision de partir.