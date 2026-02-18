Vexé, il prépare sa revanche à l’OM : «Je sais qu’il appelle pas mal de gens»

Axel Cornic

Seulement quels jours après avoir annoncé son départ, Medhi Benatia a finalement été conforté à son poste de directeur sportif par le propriétaire Frank McCourt. Mais cela a des conséquences pour le président Pablo Longoria, dont le champ d’action à l’Olympique de Marseille aurait été grandement réduit, ce qui ne semble clairement pas lui plaire.

En pleine tempête, Frank McCourt est enfin sorti du silence pour prendre des décisions fortes. Le propriétaire de l’OM a ainsi demandé à Medhi Benatia de rester au moins jusqu’à la fin de la saison, lui donnant la charge de trouver un nouvel entraineur pour remplacer Roberto De Zerbi. Mais il y a surtout un grand perdant à Marseille...

« Avec Longoria, tu te rends compte que tu vas signer plus de chèques » Il s’agit évidemment de Pablo Longoria, très critiqué et désormais plus que jamais fragilisé, puisqu’il a vu son champ d’action se réduire drastiquement. « Avec Longoria, tu te rends compte que tu vas signer plus de chèques et je vous l’ai annoncé, jusqu’à quand ça va durer ? Parce qu’il a perdu du crédit, on le contrôle de plus en plus » a dévoilé Romain Molina, sur sa chaîne YouTube officielle. « Pour la première fois, McCourt prend une décision de propriétaire, qui vient de lui-même. C’est à dire une décision forte, qu’on aime ou pas (...) On s’attend à la fin de l’ère Longoria à l’OM ».