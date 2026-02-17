Zinedine Zidane et l'OM : Le mensonge dénoncé, «il n'est pas honnête»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais porté les couleurs de l'OM. Pour autant, le champion du monde 1998 a un lien très fort avec le club phocéen, lui qui avait même dit regretté de ne jamais avoir joué pour l'OM. Forcément, ces propos de Zizou ne sont pas passés inaperçus. Mais disait-il pour autant la vérité ?

S'il y a bien quelque chose qui doit donner des regrets aux supporters de l'OM, c'est de ne jamais avoir vu Zinedine Zidane sous les couleurs du club phocéen. Né pourtant à Marseille, la légende du football français n'a donc jamais joué pour l'équipe de sa ville, ayant fait sa carrière bien loin du Vélodrome. De quoi faire ressentir à Zidane un certain vide ?

« Ça me manque de ne pas avoir joué à l’OM » C'est au cours d'un entretien accordé à Carré que Zinedine Zidane avait exprimé ses sensations sur le fait de ne jamais avoir joué pour l'OM. Le natif de Marseille confiait alors : « Ça me manque de ne pas avoir joué à l’OM, mais c’est comme ça. Le parcours s’est passé comme ça. Je ne l’ai pas fait, mais Marseille, le club, il reste toujours dans mon cœur. De mes 11 à 14 ans, j’étais au stade Vélodrome. J’allais au virage nord, j’étais sous le panneau d’affichage. Un vrai ! Ça, de toute façon, personne ne va me l’enlever ».