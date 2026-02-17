Zinedine Zidane et l'OM : Le mensonge dénoncé, «il n'est pas honnête»

Né à Marseille, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais porté les couleurs de l'OM. Pour autant, le champion du monde 1998 a un lien très fort avec le club phocéen, lui qui avait même dit regretté de ne jamais avoir joué pour l'OM. Forcément, ces propos de Zizou ne sont pas passés inaperçus. Mais disait-il pour autant la vérité ?
S'il y a bien quelque chose qui doit donner des regrets aux supporters de l'OM, c'est de ne jamais avoir vu Zinedine Zidane sous les couleurs du club phocéen. Né pourtant à Marseille, la légende du football français n'a donc jamais joué pour l'équipe de sa ville, ayant fait sa carrière bien loin du Vélodrome. De quoi faire ressentir à Zidane un certain vide ?
« Ça me manque de ne pas avoir joué à l’OM »
C'est au cours d'un entretien accordé à Carré que Zinedine Zidane avait exprimé ses sensations sur le fait de ne jamais avoir joué pour l'OM. Le natif de Marseille confiait alors : « Ça me manque de ne pas avoir joué à l’OM, mais c’est comme ça. Le parcours s’est passé comme ça. Je ne l’ai pas fait, mais Marseille, le club, il reste toujours dans mon cœur. De mes 11 à 14 ans, j’étais au stade Vélodrome. J’allais au virage nord, j’étais sous le panneau d’affichage. Un vrai ! Ça, de toute façon, personne ne va me l’enlever ».
« Il ment aux gens, il ment à Marseille, il ment aux Marseillais »
Le fait qu'avec ses propos, Zinedine Zidane a attisé la colère de Jérôme Rothen. En effet, en 2024, sur RMC, il avait poussé un coup de gueule contre le Marseillais, allant jusqu'à dire qu'il n'était pas honnête : « Je veux bien qu’il ait envie de montrer son appartenance à Marseille, très identifié Marseille, il n’y a pas de soucis. (…) Par contre dans ses interviews, c’est toujours un peu trop calculé. On parlait de la communication de Kylian Mbappé ces derniers temps, qui pour moi, se perd totalement. Ils ont toujours quelque chose à aller gratter à droite et à gauche. Là, on se dit qu’en termes d’image, Zinedine Zidane qui fait cette interview-là. Mais insister autant sur l’appartenance à Marseille, sur ce club etc, si réellement, c’est ce que tu penses, pourquoi il n’y va pas ? (…) Juste un petit coup de téléphone aux dirigeants marseillais si tu penses comme tu le dis, ben vas-y ! Mais vu qu’il ne le fait pas, c’est pour ça que je dis qu’il n’est pas sincère. Il n’est pas honnête, il ment aux gens, il ment à Marseille, il ment aux Marseillais, il ment à ceux qui sont passionnés de ce club. C’est très clair. Par contre, je le dis et je le redis, Zinedine Zidane, c’est tout le temps calculé ce qu’il dit, de A à Z, et les gens gobent tout. Donc, non, arrêtez ! Pour moi, si t’as un rêve, tu y vas ».