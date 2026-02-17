Zinedine Zidane confirme un grand changement, «ma vie a basculé...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Ballon d’Or en 1998, Zinedine Zidane est le grand artisan de la première victoire des Bleus à la Coupe du monde, avec son doublé contre le Brésil (3-0). Grâce à sa prestation, l’ancien meneur de jeu avait changé de dimension et vu sa vie « basculer ».

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football tricolore, Zinedine Zidane a changé de dimension un soir de juillet 1998, avec son doublé en finale de Coupe du Monde contre le Brésil (3-0). Ces deux buts ont permis à l'équipe de France de remporter son premier titre mondial et ont propulsé Zidane au rang de superstar internationale, ce qui allait alors influencer le reste de sa carrière. Un nouveau statut que l’ancien meneur de jeu a mis du temps à réaliser.

« Je suis devenu le joueur qui a marqué l'histoire du football français » « Je ne le sais pas à ce moment-là. Mais c'est sûr que ma vie a basculé avec ce match, déclarait Zinedine Zidane en 2018, dans un entretien accordé à L’Equipe. Je suis devenu le joueur qui a marqué l'histoire du football français. C'est vrai, il faut se le dire. Les gens ont changé avec moi, leur regard, je le ressentais à chaque fois que je croisais quelqu'un. C'était vraiment beau... »