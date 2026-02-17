Crise à l'OM : Le feuilleton continue avec un autre départ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouveau rebondissement ce mardi à l'OM. Alors que Medhi Benatia avait annoncé avoir posé sa démission, le directeur du football olympien va finalement rester en poste jusqu'à la fin de la saison. Pas de départ donc pour le Marocain, mais voilà qu'on ne serait pas à l'abris qu'un autre gros nom de l'OM fasse ses valises dans les jours à venir.

Alors que la crise frappe de plein fouet l'OM, ça bouge encore ce mardi au sein du club phocéen. Et ce n'était pas forcément ce qu'on attendait. En effet, la formation olympienne a publié un communiqué pour faire part... du maintien de Medhi Benatia. Alors que le Marocain avait annoncé avoir posé sa démission, il a été expliqué : « Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives ».

Longoria déclassé à l'OM Le communiqué de l'OM a également fait part d'un changement pour Pablo Longoria. C'est ainsi qu'il a été annoncé à propos de l'actuel président du club phocéen : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ». Pablo Longoria prend ainsi un peu de recul avec le sportif à l'OM, mais voilà que prochainement, l'Espagnol pourrait tout simplement s'en aller.