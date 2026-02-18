Habib Beye : Avant sa signature à l’OM, une déclaration sur le PSG refait surface !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Officiellement licencié par le Stade Rennais ce mercredi, Habib Beye est désormais libre de s’engager avec l’OM et un accord de principe en ce sens a déjà été trouvé. Alors que son retour à Marseille, où il a joué, est imminent, une déclaration de l’ancien consultant de Canal+ a refait surface sur les réseaux sociaux, quand il parlait du PSG et de la gestion de l’une de ses stars.

Frank McCourt avait déjà vendu la mèche aux supporters mardi, mais Habib Beye va désormais pouvoir s’engager avec l’OM. Ce mercredi, le technicien sénégalais a officiellement été licencié par le Stade Rennais, qui a nommé Franck Haise à sa place. Comme indiqué par RMC Sport, un accord de principe pour un contrat jusqu’en juin 2027 a déjà été trouvé entre les deux parties et il pourrait être sur le banc dès vendredi pour le déplacement de Marseille sur la pelouse de Brest.

Quand Beye critiquait la gestion de Mbappé par Luis Enrique Habib Beye va donc faire son grand retour à l’OM, où il a joué entre 2003 et 2007, et après avoir plusieurs fois exprimé son souhait d’en être l’entraîneur un jour. Reste à savoir s’il réussira à redresser la situation et gérer l’effectif marseillais, lui qui a été en conflit avec plusieurs de ses cadres à Rennes. Justement, dans ce contexte, une de ses prises de paroles du temps où il était encore consultant sur Canal+ a refait surface sur les réseaux sociaux, concernant la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique. On était alors en mars 2024 et on savait déjà que le capitaine de l’équipe de France partirait au Real Madrid la saison prochaine.

Ce type donnait la leçon à Luis Enrique au CFC sur la façon de gérer son vestiaire (et Mbappé) pour « gagner une LDC » mdddrrrrr



On va juste attendre, contempler et se marrer. pic.twitter.com/Izx7fa63GM https://t.co/1CZIPCbjPY — 🇨🇷 (@PARlSIEN) February 17, 2026