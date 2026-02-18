Habib Beye : Avant sa signature à l’OM, une déclaration sur le PSG refait surface !

Officiellement licencié par le Stade Rennais ce mercredi, Habib Beye est désormais libre de s’engager avec l’OM et un accord de principe en ce sens a déjà été trouvé. Alors que son retour à Marseille, où il a joué, est imminent, une déclaration de l’ancien consultant de Canal+ a refait surface sur les réseaux sociaux, quand il parlait du PSG et de la gestion de l’une de ses stars.
Frank McCourt avait déjà vendu la mèche aux supporters mardi, mais Habib Beye va désormais pouvoir s’engager avec l’OM. Ce mercredi, le technicien sénégalais a officiellement été licencié par le Stade Rennais, qui a nommé Franck Haise à sa place. Comme indiqué par RMC Sport, un accord de principe pour un contrat jusqu’en juin 2027 a déjà été trouvé entre les deux parties et il pourrait être sur le banc dès vendredi pour le déplacement de Marseille sur la pelouse de Brest.
Quand Beye critiquait la gestion de Mbappé par Luis Enrique
Habib Beye va donc faire son grand retour à l’OM, où il a joué entre 2003 et 2007, et après avoir plusieurs fois exprimé son souhait d’en être l’entraîneur un jour. Reste à savoir s’il réussira à redresser la situation et gérer l’effectif marseillais, lui qui a été en conflit avec plusieurs de ses cadres à Rennes. Justement, dans ce contexte, une de ses prises de paroles du temps où il était encore consultant sur Canal+ a refait surface sur les réseaux sociaux, concernant la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique. On était alors en mars 2024 et on savait déjà que le capitaine de l’équipe de France partirait au Real Madrid la saison prochaine.
« Tu le contempleras du côté du Bernabéu »
« Tu veux gagner la Ligue des champions à Paris ? Chaque matin, Luis Enrique, lève-toi et fait en sorte qu’il soit content de venir à l’entraînement, de s’entraîner et de jouer. Je suis très sérieux dans ce que je dis. C’est très important de comprendre que ces joueurs-là doivent être gérés à part. Ils n’ont pas de passe-droit, mais à partir du moment où ils sont mauvais sportivement, t’as le droit de les sortir de temps en temps. Mais les arguments qu’il amène, je trouve, dans cette gestion de Kylian Mbappé ne sont pour moi pas entendables sur une logique de l’année prochaine. T’as une Ligue des champions à gagner donc sers-toi de lui. C’est l’instant présent qui est important, pas ce qu’il se passera dans six mois. Parce que dans six mois il ne sera pas là. Tu le contempleras du côté du Bernabéu », avait déclaré Habib Beye, désormais attendu au tournant par ses détracteurs et ceux de l’OM.