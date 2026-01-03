Zidane avec «l’autre femme» : Le coup de foudre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié à son épouse Véronique depuis le 28 mai 1994, Zinedine Zidane a donc fait preuve d'une fidélité sans faille à son premier amour depuis plus de trente ans. Mais l'ancien joueur du Real Madrid affiche également tout son amour pour sa maman, qu'il qualifié comme étant « l’autre femme de sa vie ».

Difficile pour un jeune footballeur de quitter le nid familial pour aller faire sa formation à des centaines de kilomètres, et ce n'est pas Zinedine Zidane qui dira le contraire. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, l'ancien entraîneur du Real Madrid évoquait son déracinement pour aller au centre de formation de l'AS Cannes, alors que Zidane était très proche de ses parents.

La séparation déchirante pour Zidane... « Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là. Plus pour mes parents encore que pour moi. Ils ne voulaient pas me laisser partir comme ça, livré à moi-même et déjà au centre de formation. Ils avaient peur des mauvaises fréquentations », confie Zinedine Zidane, qui a finalement rencontre quelques années plus tard la femme de sa vie à Cannes, sa future épouse : Véronique.