Zidane avec son ex, la grosse tentation !

Ancien joueur de Bordeaux, Zinedine Zidane aurait pu faire son grand retour dans la région en 2014, comme entraîneur. Telle était en tout cas la volonté des dirigeants girondins à cette époque, comme l’a révélé Nicolas de Tavernost il y a quelques mois. Le Français avait finalement pris les rênes du Real Madrid un peu plus tard…

Après avoir triomphé comme joueur, Zinedine Zidane a débuté sa carrière d’entraîneur de manière spectaculaire en 2016 en reprenant les rênes du Real Madrid, club avec lequel il a remporté à trois reprises la Ligue des champions. Mais l’ancien joueur des Bleus, bien parti pour reprendre la sélection après Didier Deschamps, aurait pu opter pour une autre option.

« Nous étions allés chez lui à Madrid avec Jean-Louis Triaud » Avant de quitter la présidence du groupe M6, propriétaire des Girondins de Bordeaux entre 1999 et 2018, Nicolas de Tavernost avait fait une grosse révélation au sujet de Zinedine Zidane dans les colonnes de L’Équipe en 2024 : « Il s'occupait des jeunes du Real (au printemps 2014). Nous étions allés chez lui à Madrid avec Jean-Louis Triaud (le président délégué) pour rester discret. Cela a failli se faire... Même si cela n'aurait été que temporaire car il avait d'autres ambitions ».