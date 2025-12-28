Zidane - Le divorce hors de prix : «Pas le choix»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant l'été 2001, Zinedine Zidane avait acté son divorce avec la Juventus Turin et souhaitait absolument rejoindre le Real Madrid qui déboursait une fortune pour le recruter. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France s'est livré sans détour sur les coulisses de ce transfert qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque.

L'histoire d'amour entre Zinedine Zidane et le Real Madrid avait débuté à l'été 2001, puisqu'après cinq saisons passées à la Juventus Turin, le meneur de jeu de l'équipe de France avait acté son divorce avec le club bianconero. Il avait donc rallié la capitale espagnole pour 80M€, soit le transfert le plus cher de toute l'histoire à cette époque, et Zidane s'était confié sur les coulisses de cette opération dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022.

« C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. 500 millions de francs… Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer. Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€ (autour de 100 M€ aujourd’hui en monnaie constante). C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », indique Zinedine Zidane, qui souhaitait donc franchir un cap avec le Real Madrid.